Cum se înțelege Delia cu sora sa, Oana Matache, după scandalul cu Radu Siffredi. Ce a spus artista în mediul online

23:50

Timp de aproape jumătate de an, Irisha a făcut parte din angrenajul echipei Super Neatza, însă modelul a decis să pună stop colaborării. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a […] The post Irisha a plecat de la Neatza cu Răzvan și Dani, dar nu iese din circuit! Țintește mega-show-ul Antenei appeared first on Cancan.