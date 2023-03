Ales de fani jucătorul sezonului regular, Iulian Roșu vrea să continue la Dinamo: „Ar fi cea mai mare bucurie pentru mine!”

Iulian Roșu are contract cu Dinamo până la finalul sezonului, dar spune că s-a atașat de club și ar vrea să continue. El a fost ales de fani jucătorul sezonului regular.Mijlocașul de 28 de ani, trecut pe FCSB și Rapid, îi asigură pe suporteri că echipa va face totul pentru a obține rezultatele dorite în play-off. Iulian Roșu: „Am mare încredere în acest grup”„Eu mai am contract până în vară, încă nu am discutat despre asta cu cei din conducere. ...

