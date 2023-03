Nu fii trist sau nu fi trist? Cum e corect și de ce

17:00

Delia arată că relația cu Oana Matache este la fel ca înainte și că scandalul în care sora sa a fost implicată, în ultima perioadă, nu le-a afectat cu nimic. Artista a lăsat un comentariu, […] The post Cum se înțelege Delia cu sora sa, Oana Matache, după scandalul cu Radu Siffredi. Ce a spus artista în mediul online appeared first on Cancan.