Cum a explodat cazul Trump în presa liberală și conservatoare din SUA: de la „Trump trebuie tras la răspundere” la „statul de drept e pe moarte”

Punerea sub acuzare a lui Donald Trump arată că regulile i se aplică, totuși, și fostului președinte, scrie New York Times, în vreme ce Washington Post este precaut cu privire la forța dosarului instrumentat, iar CNN se teme de perioada tensionată ce va urma. Presa conservatoare, de la Fox News și New York Post la […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea