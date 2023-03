Cine sunt concurentele de la Bravo, ai stil!, sezonul 8. Emisiunea va fi difuzată pe Kanal D2

15:40

Jucătorilor de tenis din Rusia și Belarus li se va permite să concureze la Wimbledon și la turneele pe iarbă din Marea Britanie din acest an, după ce All England Club (AELTC) și Lawn Tennis Association (LTA) au decis împreună să revină asupra interdicțiilor impuse acestora pentru evenimentele din acest sezon, relatează The Guardian și […]