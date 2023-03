Bancul de weekend | „Am auzit că te-ai despărțit de Florin”

20:10

Constantin Enceanu a trecut prin momente grele în urmă cu doar câteva luni. Cântărețul a suferit o intervenție chirurgicală de urgență la nivelul genunchiului, lucru care i-a dat mari bătăi de cap. În urma operației, […] The post Cine l-a ajutat pe Constantin Enceanu în cele mai grele momente. Artistul, dezvăluiri inedite despre operația suferită: „Au fost foarte impresionați” appeared first on Cancan.