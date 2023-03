Care sunt cele mai bune idei de jocuri în 2 la distanță?

14:50

O criză de isterie clasică are loc în limba maternă, face mult zgomot și arată că autorul are o problemă. Antonio Conte a făcut o criză de isterie într-o limbă aproape necunoscută lui (engleza), dar a generat zgomot cât un bisturiu perfect ascuțit și a arătat că Tottehnam are o problemă. Celebra conferință de presă-denunț a lui Conte a urmat unui meci jenant. 3-3 cu Southampton după 3-1, până spre final. ...