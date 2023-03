Rusia a desemnat Occidentul drept o „amenințare existențială” în noua sa doctrină de politică externă

17:10

Inculparea unui fost președinte spulberă un tabu în sistemul juridic american și generează un nou moment periculos pentru o Americă puternic polarizată, cu ceva mai mult de un an și jumătate înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, scriu New York Times, Fox News și CNN. Prima punere sub acuzare penală din istorie a unui fost președinte […]