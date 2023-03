Primul interviu după despărțirea de Andreea Antonescu: “Nu am putut suporta…” Victor Vrînceanu rupe tăcerea: cine a părăsit pe cine, relația cu familia solistei, propunerea făcută artistei + cum a primit fetița lor numele Victoria-Venice

09:30

Radu Siffredi a reușit să devină cunoscut datorită relației pe care o are cu sora Deliei Matache, dar a și a stilului de viață nonconformist pe care l-a afișat. Însă, puțini sunt cei care știu […] The post Ce studii are de fapt Radu Siffredi, omul care i-a stricat casa Oanei Matache. Puțini și-ar fi închipuit asta appeared first on Cancan.