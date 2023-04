Polițiștii de la Rutieră au oprit o mașină suspectă, care circula în Mamaia. Când au aflat câți ani are șoferița, au crezut că glumește!

13:50

Pe fondul unui program de reforme și liberalizări lansat de către liderul Cehoslovaciei, Dubcek, și a unei presiuni populare de implementare a acestora, conducerea URSS, în frunte cu Leonid Brejnev, și-a exprimat totalul dezacord cu […] The post Arma secretă a României lui Nicolae Ceaușescu între mit și realitate! Laserul lui Coandă nu a fost văzut niciodată appeared first on Cancan.