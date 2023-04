Klopp, furios după dezastrul cu City: „Inacceptabil! Jucătorii mei nu știu pe unde au fost. E bine că am luat doar 4”

Foarte nervos după 1-4 cu Manchester City, Jurgen Klopp (55 de ani), antrenorul lui Liverpool, a catalogat drept inacceptabilă evoluția echipei sale din repriza secundă. La pauză, tabela arăta 1-1.„Prima repriză a fost una pe care am mai văzut-o de câteva ori când am jucat pe Etihad. City a avut posesia, dar noi am fost calmi, le-am pus probleme. Am marcat un gol frumos, am avut o altă ocazie importantă, dar am fost egalați, și cu ghinion. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor