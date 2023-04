Copilul lui Ronaldo, bătut la școala din Arabia Saudită. Ce i-a transmis Georgina când l-a văzut plângând

21:10

Ludmila Bălan are 65 de ani, dar arată ca la 20! Mama lui Dan Bălan face furori, în mediul online, cu aparițiile pe care le are. Nu de puține ori, aceasta și-a lăsat mască urmăritorii, […] The post Să n-o recunoști! Cum arată mama lui Dan Bălan în costum de baie. „Tanti Ludmila” are 65 de ani și se pozează ca la 20 appeared first on Cancan.