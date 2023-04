2 aprilie: Ziua în care s-a născut marele cântăreț Gică Petrescu. Singurul film în care a jucat maestrul

În fiecare an, pe 2 aprilie, are loc Ziua Instituţiei Prefectului. Totodată, fiind prima duminică a lunii aprilie din acest an, este sărbătorită și Ziua NATO în România. Pe plan internațional, data marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului.

