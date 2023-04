Anca Țurcașiu și Jean Gavril au dat totul pe scenă în interpretarea piesei „The Phantom of The Opera"

Anca Țurcașiu și Jean Gavril impresionează pe scena Te cunosc de undeva! cu o transformare incredibilă și o interpretare memorabilă a piesei "The Phantom of The Opera".

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de AntenaStars