Cazul revoltător prin care a trecut un turist român în Olanda. Tristul eveniment dă naștere unui conflict uriaș, cu iz diplomatic

09:50

Joi, 30 marite 2023, Polițiștii Brigăzii Rutiere din stațiunea Mamaia au oprit o mașină în trafic și mare le-a fost mirarea când au văzut câți ani are, de fapt, șoferița. Tânăra era însoțită de un […] The post Polițiștii de la Rutieră au oprit o mașină suspectă, care circula în Mamaia. Când au aflat câți ani are șoferița, au crezut că glumește! appeared first on Cancan.