VIDEO | Alec Dumitrescu, unul dintre cei mai buni piloți enduro, a trecut prin clipe de groază! A fost atacat de un urs în pădure

18:00

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu lucrează împreună de 11 ani. Partenerul Doinei Teodoru a dezvăluit în cadrul unui interviu cum i-a cunoscut pe colegii săi de platou, dar și ce a făcut la […] The post Relații reci între Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu: „Nu am ieșit niciodată la o bere” appeared first on Cancan.