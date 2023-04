Andrei Ivan a ieșit în față după meci și nu a menajat campioana: „CFR? Echipă slabă, nu mai e ca sezoanele trecute!” + Mesaj pentru contestatari după „telenovela” de la națională

Andrei Ivan, 26 de ani, vedeta Universității Craiova, i-a luat pulsul lui CFR Cluj în derby-ul încheiat 1-1 și are o concluzie tranșantă: „CFR nu mai e echipa din sezoanele precedente, e mai slabă”, afirmă „noarul” juveților. „Sunt puțin dezamăgit, puteam să câștigăm. Am auzit că am avut un penalty care nu s-a dat, dar asta este, mergem înainte și încercăm să câștigăm următorul meci. ...

