Florentin Petre: „Sunt 3-4 echipe care luptă pentru titlu. M-aș bucura să câștige Farul”

23:50

CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în runda secundă a play-off-ului Ligii 1. Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul grupării oltene, crede că formația lui ar fi meritat victoria. Eugen Neagoe, după CS Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1„Foarte bine era dacă am fi câștigat. Am controlat în totalitate jocul. Acolo a stat CFR Cluj mai bine decât noi, la aruncările de la margine. Am avut posesie 70%, 15-0 la cornere... ...