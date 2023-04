Deficitul de angajați și competența acestora sunt principalii factori care vor afecta rentabilitatea companiilor pe termen lung

13:00

Deputatul român Miroslav Nicolae Petrețchi, președintele Uniunii Ucrainenilor din România – URR, a fost de acord să vorbească despre activitatea organizației pe care o conduce și problemele cu care se confruntă minoritatea ucrainenilor din România la peste un an de când Rusia a invadat teritorii din Ucraina. 1. Pornind de la activitatea Uniunii Ucrainenilor din România din ultimii ani, ne puteți detalia principalele reușite și eventualele viitoare direcții în raport cu nevoile comunității de ucraineni din România? Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) are drept scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene, precum și întărirea raporturilor de colaborare româno-ucrainene. Aceasta este singura organizație reprezentativă parlamentară a comunităţii ucrainene, care are rol de reprezentare a etnicilor ucraineni în raport cu statul român și organismele acestuia precum și cu forurile de conducere a organizațiilor ucrainene atât din Ucraina cât și din afara acesteia, făcând parte din Consiliul pentru Minorităţile Naţionale din România, iar prin publicaţiile ei, din Asociaţia Presei Minorităţilor Naţionale din România. Totodată, Uniunea Ucrainenilor din România este membră a Congresului Mondial al Ucrainenilor, a Congresului European al Ucrainenilor, a Consiliului Mondial Ucrainean de Coordonare şi a Asociaţiei pentru legăturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei (Asociaţia „Ucraina – Lumea“). Dacă vorbim despre reușitele obținute până în prezent, este extrem de greu să le prioritizăm, din mai multe puncte de vedere. Pentru început, minoritatea ucraineană din România este răspândită în 13 regiuni din țara, în special la granița României cu Ucraina, motiv pentru care, problemele comunității diferă de la o regiune la alta. În astfel de condiții, o problemă cu care se confruntă etnicii ucraineni în sud-estul țării diferă față de cea a ucrainenilor din nordul țării, motiv pentru care, în continuare susțin că fiecare problemă, indiferent de cât de neînsemnată ar părea, este extrem de importantă și în consecință trebuie tratată cu maximă obiectivitate și seriozitate. În astfel de condiții, a fost inițiată o campanie intitulată „Cunoaște! Susține! Rezolvă!”, o acțiune de perspectivă, care cuprinde mai multe ramuri cum ar fi: învățământul în limba ucraineană, religia, satisfacerea obligației de a reflecta în mod corespunzător și obiectiv viața și preocupările minorităților naționale pe micile ecrane și radio, administrația publică locală, procesul de legiferare, declarațiile politice, relațiile bilaterale. Toate acestea presupun o documentare continuă la fața locului, în toate județele cu populație ucraineană, discuții cu factorii responsabili județeni și locali, inventarierea principalelor probleme ce pot avea susținere prin mijloace parlamentare și monitorizarea acestora până la rezolvarea definitivă, deplasând, treptat, aria principală a demersurilor de la instituțiile centrale la cele teritoriale, vizând inclusiv proiecte care au drept scop dezvoltarea comunităților. Nu este un secret faptul că, pentru fiecare etnie, cultura este unul dintre elementele fundamentale care ajută la conservarea identității naționale, aceasta fiind strâns legată de păstrarea și promovarea limbii materne, motiv pentru care Conducerea UUR și-a trasat principalele direcții cu ajutorul cărora să sporească promovarea scopului fundamental al Uniunii și anume apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase precum şi formarea unităţii şi conştiinţei naţionale. Dacă, de exemplu, în anul 2015, au avut loc 92 evenimente culturale, putem observa că, începând cu anul 2016, numărul acțiunilor culturale a crescut cu peste 200%, iar în 2022, am avut o creștere de peste 400%. Mai mult, aproape 1/4 din numărul total al acțiunilor culturale organizate de Uniunea Ucrainenilor din România pun accent pe educarea tinerilor ucraineni și sunt menite să sprijine formele de învățământ cu predare în limba ucraineană, începând de la învățământul preșcolar până la cel universitar, în acest sens fiind întocmite inclusiv acorduri de parteneriat cu școlile și universitățile unde este studiată limba ucraineană. Acțiunile culturale ale UUR nu ocolesc nici latura științifică – specialiștii și cercetătorii ucraineni din mai multe domenii participă la diferite conferințe, simpozioane, mese rotunde etc., atât în țară, cât și peste hotare. Un mare aport în dezvoltarea identității culturale a ucrainenilor din România îl are Organizația Tinerilor Ucraineni din România, care organizează o sumedenie de acțiuni cum ar fi: „Flashmob“ – Ziua iei ucrainene; „Miss Vyşyvanka” – concurs de frumuseţe (la care participă toate organizaţiile judeţene ale UUR), seminarii pentru dezvoltarea personală şi de antreprenoriat, „Forumul tineretului ucrainean din România“, campionate judeţene și naționale de minifotbal, participări la adunările anuale a tinerilor ucraineni din diaspora, implicarea în viața politică și socială, participând la diferite concursurile, unde au ocupat primele locuri. Și Organizația Femeilor Ucrainene din România, care a inițiat foarte multe acțiuni culturale cu impact național, cum ar fi întâlniri și dezbateri dar și evenimente la care au participat elevii din școlile de predare în limba ucraineană, precum „Întrecere între grupuri de elevi”, „Zâmbet de copil ucrainean”, „Femeile ucrainence din țara noastră” și nu numai. Nu doar numărul acțiunilor și calitatea acestora au crescut, s-a mărit, inclusiv, numărul participanților, acesta crescând, în cazul fiecărei acțiuni, de cel puțin 5 ori. Merită amintit și momentul înființării Bibliotecilor Uniunii Ucrainenilor din România în cadrul filialelor UUR, precum și a muzeelor ucrainene. Activitatea editoriala a Uniunii Ucrainenilor din România, prin Subcomisia pentru probleme de presă, mass-media și editare de cărți este foarte bogată și variată. În primul rând, trebuie subliniat faptul că sub egida Uniunii Ucrainenilor din România, apar, lunar, șase ziare și reviste (până în 2015, erau cinci): «Вільне слово» (în limba ucraineană), „Curierul ucrainean” (în limba română), «Український вісник» (în limba ucraineană), «Наш голос» (în limba ucraineană), „Ecouri ucrainene” (în limba română) și «Дзвоник» (în limba ucraineană), «Albinuța» (în limba ucraineană). Pe parcursului întregului an, se tipăresc peste 35.000 de exemplare ale publicațiilor sus-menționate. Tematica acestora este diversă, fiind îndreptată, în general, către renașterea conștiinței naționale. O atenție deosebită, însă, este acordată vieții ucrainenilor din România, activității Uniunii Ucrainenilor din România și activității parlamentare, precum și problemelor legate de școală, rolului familiei în conservarea tradițiilor culturale și a dezvoltării limbii materne. De asemenea, prin acestea se păstrează legătura cu patria istorică – Ucraina, iar mulți corespondenți de-ai noștri iau parte la discuții și acțiuni care au loc în acele regiuni ale României, unde locuiesc ucrainenii. Un alt domeniu, în afară de presă, bine reprezentat în cadrul Comisiei pentru presă, este tipărirea de cărți. Anual, cu sprijinul financiar al Uniunii Ucrainenilor din România, fiind publicate circa 20 volume. Însă, cu siguranță, un eveniment important din viața ucrainenilor, începând de la înființarea Uniunii Ucrainenilor din România, a avut loc, la 4 iulie 2018, când, prin Legea nr. 213/2018, a fost instituită ziua de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene. Tot acest efort a putut fi observat în cazul rezultatelor recensământului populației și locuințelor din 2022. Astfel, în cazul comunității ucrainene din ţara noastră, cu toate că actualele rezultate ale recensământului ne prezintă doar o imagine de ansamblu, aceasta reconfirmă importanţa comunităţii, una dintre cele mai însemnate din punct de vedere cultural, istoric şi ca pondere geografică, rămânând a treia cea mai însemnată din punct de vedere numeric minoritate din România. În acelaşi timp, datele publicate recent ne arată că şi etnicii ucraineni se confruntă cu problema declinului demografic, la fel ca întreaga populaţie a României, însă scăderea demografică în cazul nostru este cea mai redusă din ultimele două decenii. În ciuda micilor incidente izolate, este îmbucurător faptul că munca depusă de colegii din cadrul Uniunii Ucrainenilor din România, atât la nivel central, cât şi la nivel local, care a fost demarată încă de la începutul lunii octombrie 2021 şi care a constat în analize şi dezbateri bisăptămânale, precum şi campanii de conştientizare organizate în fiecare localitate unde trăiesc etnici ucraineni, a condus la conştientizarea importanţei declarării identităţii etnice, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene. 2. Pornind de la reacția comunității ucrainenilor cu privire la agresiunea Federației Ruse în Ucraina și la criza refugiaților ucraineni, care au fost principalele demersuri de asistență umanitară și susținere politică și economică care au avut ecouri în media și în spațiul politic românesc? Ceea ce se întâmplă în Ucraina este de neimaginat. Suferința pe care aspirațiile imperialiste ale unui lider autocrat o produce cetățenilor ucraineni este de neuitat și de neiertat. Începând cu data de 24 februarie 2022, când Federaţia Rusă a iniţiat o agresiune injustă şi nedemnă de un stat democratic asupra Ucrainei, un stat paşnic. Prin toate filialele sale din teritoriu, Uniunea Ucrainenilor din România, a iniţiat acţiuni de sprijinire atât a statului vecin, cât şi a cetăţenilor ucraineni care au tranzitat graniţele României în fuga din calea armatei ruse. Prin toate acţiunile sale, Uniunea Ucrainenilor din România a colaborat strâns cu statul român, care, de asemenea, a acţionat cu promptitudine, dovedindu-și, încă o dată, statutul de partener de încredere al Ucrainei. Concret, încă din 24 februarie, Rada (Consiliul) Uniunii Ucrainenilor din România a deschis un fond, denumit ”Pentru pacea în Ucraina şi solidaritate cu poporul ucrainean”, special creat pentru ajutorarea refugiaților ucraineni dar și pentru achiziționarea și transmiterea de ajutoare către Ucraina. Cu ajutorul fondurilor strânse dar și a donațiilor primite am reușit să transferăm în Ucraina peste 8.000 tone de ajutoare umanitare (produse alimentare, produse de igienă, produsede curăţenie, haine, jucării, medicamente, generatoare, saci de dormit, saltele, baterii externe etc.), precum si sute de generatoare destinate cetăţenilor ucraineni afectaţi de război, precum si autoritatilor din Ucraina. Transportul acestor ajutoare umanitare a fost unul eficient deoarece prin contactele noastre am reușit să aflăm exact de ce au nevoie și să ne axăm pe acele lucruri de primă necesitate. Pe lângă partea de resurse acordată Ucrainei, am reușit să mobilizăm un număr de peste 12.000 de membri, dintre care peste 2.000 de voluntari, în primele luni ale agresiunii Federației Ruse în Ucraina, au asigurat permanența, (24/7, în 3 schimburi) la toate punctele de trecere ale frontierei României cu Ucraina, ajutând organismele statului român și a celui ucrainean în gestionarea tuturor refugiaților ucraineni. Mai mult decât atât, am reușit să asigurăm spații de cazare la toate sediile Uniunii din țară, precum și să oferim sprijin logistic pentru tranzitul refugiaților ucraineni prin România. Această muncă continuă și în prezent deoarece agresiunea lansată de Federația Rusă nu s-a încheiat, astfel că Uniunea Ucrainenilor din România continuă să livreze generatoare, materiale sanitare de prim ajutor sau hrană neperisabilă în Ucraina, pentru a contribui în continuare la victoria Ucrainei. Conștientizând faptul că o bună parte din persoanele care au fugit din calea războiului sunt elevi sau studenți, Uniunea Ucrainenilor din România s-a gândit la necesitatea continuării parcursului educaţional al acestora, acţionând în consecinţă şi realizând următoarele demersuri care să faciliteze integrarea lor în comunităţile sau în unităţile şcolare din România, precum şi oferirea de asistenţă în adaptarea elevilor sau a studenţilor la noul sistem de învăţământ: sprijin pentru elevii înscrişi ca audienţi sau participanţi la activităţile extraşcolare; implicarea directorilor din şcolile în care se predă limba ucraineană, precum şi a celor din alte şcoli pentru strângerea de ajutoare umanitare; organizarea de cursuri de limba română şi cursuri de limba engleză; realizarea programului „Teleşcoala”, în parteneriat cu Televiziunea Română, în fiecare vineri dimineaţă, pe TVR 2. Prin relaţionarea cu cetăţenii ucraineni refugiaţi din calea războiului de pe teritoriul ţării vecine, prin discuţiile purtate de voluntarii UUR la frontierele ţării cu cetăţenii ucraineni, dar şi prin conştientizarea traumelor trăite de majoritatea celor care s-au refugiat în România, UUR a considerat oportună facilitarea unor servicii de consiliere şi mediere pentru cetăţenii ucraineni prin care să îi ajute în adaptarea în noua comunitate, precum şi în ameliorarea traumelor cauzate de război. În vederea unei mai bune gestionări a întregii situaţii, pentru asigurarea de produse şi servicii de primă calitate, precum şi pentru garantarea unei tranzitări mai sigure a ucrainenilor pe teritoriul României, Uniunea Ucrainenilor din România a încheiat parteneriate cu diverse instituţii / entităţi private şi publice, după cum urmează: parteneriat cu Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România – InfoCons; colaborare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane pentru protejarea, sprijinirea şi consolidarea capacităţii de acţiune a victimelor, cu accent special pe femei şi pe copii; colaborare cu: spitale judeţene, Poliţia rutieră, Poliţia de Frontieră, primării, Inspectorate Şcolare Judeţene, Crucea Roşie, ISU, Ambasada Ucrainei, Consilii Judeţene, Prefecturi, Jandarmeria, DGASPC, ONG-uri şi asociaţii, Mitropolii, Vicariatul Ortodox Ucrainean, alte confesiuni religioase, restaurante, universităţi; parteneriat cu Televiziunea Română; parteneriat cu Radio România Internaţional – realizarea şi difuzarea de buletine de ştiri cu informaţii utile tehnice şi de interes pentru refugiaţi, precum şi cele privind relaţia dintre România şi Ucraina, produse pentru posturile locale Radio Constanţa, Radio Iaşi, Radio Sighet şi Radio Chişinău ce sunt difuzate zilnic; parteneriat cu lanţul de magazine „Profi”, prin care se asigură hrana şi echipamentul pentru o echipă de fotbal din Ucraina; oferirea cursurilor gratuite de formare, cu diplomă acreditată de Ministerul Educaţiei; colaborare cu Asociaţia Practicienilor şi Specialiştilor în Economia Socială, privind activităţi educaţionale în limba engleză pentru copii din Ucraina şi etnici ucraineni; cursuri de limba română, patru ore/săptămână, cu profesor, în vederea specializării în limbile ucraineană şi română, cu masă caldă. 