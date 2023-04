Imaginea cutremurătoare pe care Jorge nu o va uita toată viața: „Mi-am văzut fetița și am știut că începe jihadul!”

14:50

Pensia de la stat nu ne va asigura o bătrâneţe fără griji, după cum arată calculele. Spre exemplu, un român care acum are un salariu mediu net de circa 4.000 de lei, ar urma să […] The post Am făcut calculul! Ce salariu ar trebui să ai acum, în 2023, dacă vrei să ieși la pensie cu 5.000 de lei appeared first on Cancan.