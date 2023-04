BANC | „Bulă, cum stai cu viața amoroasă?”

15:40

La doar câteva ore după ce Liviu Dragnea și-a lansat primul episod in vlogul său de gătit, internauții au început să-l ironizeze. Reacția lui Victor Ponta a venit imediat, sărind să apere „onoarea” bucatelor, dar […] The post Victor Ponta, ironie subtilă la adresa lui Liviu Dragnea: „Am mâncat preparatele lui Chef Liviu și chiar…” appeared first on Cancan.