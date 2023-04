IRINA SÂRBU SERBEAZĂ 20 DE ANI DE ACTIVITATE, ALĂTURI DE BIG BAND-UL RADIO

Joi, 6 aprilie 2023 (19.00), cunoscuta solistă vocală IRINA SÂRBU aniversează 20 de ani de activitate artistică printr-un frumos concert prezentat alături de BIG BAND-ul RADIO, dirijat de SIMONA STRUNGARU. Veți asculta piese ca Fascinating Rhythm, Our Love Is Here To Stay, I Got Rhythm, A Foggy Day, Travelin' Light ș.a.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro