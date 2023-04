Boala cumplită care-i dă coșmaruri lui Cătălin Scărlătescu, de la Chefi la Cuțite. Se teme teribil și a făcut parte dintr-o campanie de conștientizare

20:10

Mai sunt doar 13 zile până la Paște, iar românii încep să se pregătească treptat pentru marea sărbătoare. Știm deja că ouăle colorate sunt o adevărată bucurie, dar nu toată lumea are timp liber să […] The post Adevărul despre ouăle de Paște gata vopsite, din supermarket. Greșeala pe care mulți români o fac appeared first on Cancan.