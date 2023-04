Reacția lui Mircea Badea, după ce Liviu Dragnea a postat primul episod cu lecții de gătit, pe YouTube: „Nu m-aș fi așteptat la așa ceva”

21:10

Theo Rose și partenerul ei, Anghel Damian, vor deveni părinți pentru prima oară. Cântăreața se bucură de perioada sarcinii și așteaptă cu nerăbdare să își strângă bebelușul în brațe. Artista, însă, se bucură că are […] The post Ce teamă are Theo Rose în al treilea trimestru de sarcină. Ce a transmis artista: „Nu știu dacă o să mai țină prea mult” appeared first on Cancan.