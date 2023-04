Zi de doliu în România! Ștefan Thuri, un mare artist, s-a stins din viață

10:50

Zilele acestea, Hugh Jackman și-a anunțat fanii că este suspect de o boală cumplită. Actorul de 54 de ani care îl joacă pe Wolverine așteaptă rezultatele a două biopsii. Vestea a venit după ce actorul […] The post Hugh Jackman a făcut cumplitul anunț. De ce boală gravă poate suferi actorul care îl joacă pe Wolverine appeared first on Cancan.