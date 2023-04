Marius Tucă Show începe miercuri, 5 aprilie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

12:40

În ultima perioadă, majoritatea regiunilor din țară sunt traversate de ploi torențiale, vânt puternic și furtuni. De exemplu, în noaptea de 3 spre 4 aprilie 2023, furtuna a făcut ravagii în Capitală. Însă, tu știi […] The post Ghid util pentru fiecare cetățean. Ce trebuie să faci atunci când te prinde furtuna afară appeared first on Cancan.