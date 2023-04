BANC | Bulă intră într-un sexshop

15:10

La numai un an de la lansarea podcastului "Altceva", difuzat de publicațiile Gândul.ro și CANCAN.ro, Adrian Artene a fost nominalizat la Premiile Radar de Media, alături de nume consacrate, precum Mihai Morar sau Cătălin Măruță. […]