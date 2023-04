Răzvan Simion, „out” de la Neatza cu Răzvan şi Dani! S-a aflat motivul pentru care lipseşte de la Antena 1

17:10

Actrița Judy Farrell a murit la vârsta de 84 de ani, după ce a suferit un atac cerebral. Este cunoscută mai ales pentru rolul asistentei Able din serialul de televiziune M.A.S.H. Fiul ei, Michael, a […] The post Doliu în lumea filmului! Celebra actriță Judy Farrell a murit appeared first on Cancan.