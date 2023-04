Mbappe s-a enervat pe propriul club: „Nu sunt de acord! PSG nu înseamnă Kylian Saint-Germain!”

16:00

Marius Șumudică are fată model și se mândrește cu ea peste tot. Sarah are 22 de ani, este studentă la Drept, dar cochetează și cu moda.Pe rețelele de socializare, Sarah Șumudică face senzație cu pozele sale. Fiica lui Marius Șumudică are 22 de ani și este studentă la Facultatea de Drept, însă îi place să urce și pe podium. A participat la mai multe prezentări de modă ca model și pare că îi place să fie în lumina reflectoarelor. ...