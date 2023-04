Anomalia întâlnită de cumpărători. Roșiile, mai scumpe decât carnea de miel

23:50

Simona Halep (31 de ani) pare, încă, în convalescență după divorțul de Toni Iuruc (43 de ani). Nu și-a găsit, încă, partener oficial și, fără discuție, mai are de tras. Amintirile cu Toni Iuruc par […] The post Amintirile cu Toni Iuruc o bântuie, iar Simona Halep nu a mai rezistat. A fugit pe Costa de Azur, iar tatăl ei… Avem imaginile momentului appeared first on Cancan.