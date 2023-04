Israel, lovit de zeci de rachete lansate din Liban. Care e situația în nordul țării

09:00

În urmă cu doar câteva ore, CANCAN.RO detona o nouă bombă! Andreea Bălan a fost surprinsă în tandrețuri cu Jador, în timp ce se aflau în autoturismul cântăreței. Manelistul a pus ochii pe blondină, iar […] The post Andreea Bălan, primul mesaj după ce am „prins-o” sărutându-se cu Jador: „Dacă laşi să îţi scape de sub control…” appeared first on Cancan.