BANC | Bulă este trimis de firmă să vândă frigidere în Alaska

14:00

Mascații au intervenit în forță, în cursul zilei de 6 aprilie 2023, la locuința lui Dan Diaconescu din cartierul Primăverii. Potrivit primelor informații, „regele” OTV-ului ar fi acuzat că ar fi întreținut, în trecut, relații […] The post Avem imaginile cu Dan Diaconescu și puștoaicele pe care le-ar fi sedus. Ele sunt gemenele „Regelui Audiențelor”?! appeared first on Cancan.