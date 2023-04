Cutremur, vineri dimineața, în Vrancea. Seismul a fost resimțit în mai multe orașe

15:10

Episodul cu numărul 5 al „Podcast cu Prioritate” îl are ca invitat pe Călin Popescu-Tăriceanu. Emisiunea va fi difuzată sâmbătă, 8 aprilie, ora 19:00, pe canalul de YouTube ProMotor România și pe site-ul www.promotor.ro. Fostul premier al […] The post ”Podcast cu Prioritate” episodul 5 apare sâmbătă, 8 aprilie, ora 19:00. Invitatul este Călin Popescu-Tăriceanu appeared first on Cancan.