Vești importante pentru o categorie de români! Se oferă un ajutor de la stat de 1000 de lei. Care sunt condițiile

20:00

Karmen Simionescu este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă cariera sa, de care este foarte mândră, fiica lui Adrian Minune are și o familie frumoasă care o face să radieze de […] The post Karmen Simionescu, dezvăluiri neștiute din culisele căsniciei sale. Fiica lui Adrian Minune și-a lăsat fanii cu gura căscată: “Cu greu am trecut peste…” appeared first on Cancan.