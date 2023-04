Ei suferă cel mai mult după ce Dinamo a „topit” datorii de 5 milioane de euro! Cine sunt mari perdanți + Ce jucători iau cei mai mulți bani

10:30

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a anunțat ce probleme de lot are echipa roș-albastră înainte de derby-ul cu CFR Cluj.CFR Cluj - FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSportOficialul roș-albaștrilor spune că extrema Octavian Popescu (20 de ani) are în continuare probleme după accidentarea din România - Belarus și ca are șanse să nu joace. ...