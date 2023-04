Tensiuni majore în 4 puncte de frontieră ale României. Vama de la Ruse și portul Constanța , luate cu asalt de fermieri

08:20

S-a aflat abia acum! Deea Maxer i s-a confesat unei prietene, după ce i-a spus adio lui Dinu. I-a spus la telefon adevăratul motiv al despărțirii de tatăl copiilor ei. Vestea divorțului dintre Deea și […] The post Motivul real al divorţului dintre Deea şi Dinu Maxer! O prietenă de familie a dezvăluit totul appeared first on Cancan.