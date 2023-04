Ea este vedeta care a refuzat un sac de bani de la America Express: “Nu vreau să fiu văzută așa…”

12:10

Loredana Groza nu are nevoie de nicio introducere! Este cunoscută pentru talentul său cu care bucură zilnic oamenii, dar pe lângă voce și aparițiile sale au reușit să îi impresioneze pe români. Cântăreața a încercat […] The post Loredana Groza a uimit România. A fost surprinsă cu amantul la festival, ce s-a aflat despre relația cu un sportiv celebru appeared first on Cancan.