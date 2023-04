Ce a pățit această tânără de 28 de ani, după ce s-a dus să facă o operație de micșorare a stomacului, în Turcia

13:00

Duminica de dinaintea Paștelui ortodox este marcat, an de an, de Florii. Mii de români care au prenume de floare își serbează ziua onomastică, dar puțini știu ce tradiții și superstiții sunt legate de această […] The post Florii, tradiții și superstiții. Ce nu trebuie să faci, sub nicio formă, pe 9 aprilie 2023 appeared first on Cancan.