A salvat o viață, dar a pierdut-o pe a sa! Ce le-a spus colegilor Dumitru, bărbatul care a murit după ce a lucrat 40 de ore fără oprire pentru a deszăpezi drumurile

16:10

Sincer și jovial, așa ar putea fi catalogat interviul oferit de Alexia Eram pentru CANCAN.RO! Influencerița apare pe coperta celei mai recente ediții a revistei Alist Magazine, coordonată de Andreea Esca. Fiind considerată un etalon […] The post Dependența pe care Alexia Eram recunoaște că o are de mai mulți ani: “Știu că nu e bine!” appeared first on Cancan.