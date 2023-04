Oana Zăvoranu, decizie de ultim moment în scandalul dosarului cu vrăjitoarele care o „uscau” de bani. Ce au decis judecătorii

23:50

Nicole Cherry îl are ca partener pe Juno în cel mai nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzată la Antena 1. Cântăreața a fost cea care l-a propus pe Alex Stancu – pe […] The post Ea este vedeta care a refuzat un sac de bani de la America Express: “Nu vreau să fiu văzută așa…” appeared first on Cancan.