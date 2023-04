Klaus Iohannis participă la slujba de Înviere la Sibiu. Mesajul președintelui României

12:20

Spectatorii au alergat speriați în timp ce trei pini masivi s-au prăbușit în condiții de vânt puternic în timpul turneului Masters de golf din statul Georgia, SUA. În mod miraculos, nimeni nu a fost rănit, relatează The Guardian. Three tall pine trees have unexpectedly fallen during The Masters golfing tournament at the 17th hole. Luckily, […]