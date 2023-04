Cine i-a stat alături Alinei Sorescu, în ultima perioadă: „Am pus întotdeauna familia pe primul plan”

00:30

Valentin Sanfira are o experiență vastă în domeniul muzicii și a cântat la numeroase nunți și evenimente de-a lungul carierei sale. În ciuda succesului său, artistul a trăit și momente dificile, care i-au rămas întipărite în […] The post Valentin Sanfira, mărturisiri despre momentele din viața de artist. Ce a pățit la un eveniment: „A trebuit să se oprească, a venit ambulanța” appeared first on Cancan.