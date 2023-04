Dacia Duster, inclusă de englezi în topul celor mai bune maşini 4×4, alături de Land Rover Defender, Mercedes G-Class şi Jeep Wrangler

17:10

De Ziua Internațională a Romilor, Libertatea publică povestea Rowenei Marin, o tânără de 35 de ani, care provine dintr-o familie de romi argintari și care astăzi lucrează în New York, în echipa de dezvoltare a Google. În ianuarie anul acesta, Rowena Marin a publicat „Who am I in the world?”, cartea în care povestește propriile […]