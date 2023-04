Jador a avut o copilărie grea. Dezvăluirile dureroase făcute de artist: ”Nu aveam bani nici de…”

16:40

Un sfârșit bun de săptămână nu poate fi marcat altfel, decât printr-un banc amuzant. Văzând temperaturile de afară, am conceput și un „plugușor de aprilie”. PLUGUȘORUL DE APRILIE „Aho, aho, copii și frați, Ce credeați? […] The post Bancul sfârșitului de săptămână | Plugușorul de Aprilie appeared first on Cancan.