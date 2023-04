Cleopatra Stratan, transformare uluitoare! Au pus-o imediat la zid când au văzut cum arată: „Strică tot”

16:00

Nici o zi nu trebuie să treacă fără o porție copioasă de râs, așa că am pregătit un banc care cu siguranță îți va duce zâmbetul pe buze. Protagonista este o femeie care își caută […] The post BANC | În fața Porții Raiului, o femeie discută cu Sfântul Petru: „Nicu e cumva aici?” appeared first on Cancan.