Andreea Antonescu, bătută cu furtunul! Dezvăluirile uitate ale Andreei Bălan despre colega sa de trupă

18:10

Emilian, unul dintre concurenții de la „Te cunosc de undeva”, din acest sezon, este singur, din nou. Cântărețul a vorbit despre acest subiect, în cadrul unui interviu recent. Emilian și fosta lui iubită au rămas […] The post Emilian e liber de contract! Concurentul de la „Te cunosc de undeva” s-a despărțit de iubită: „Asta este” appeared first on Cancan.