Cătălin Bordea a cerut ajutorul unui psiholog, după ce a câștigat America Express: „Nu mai știam ce se întâmplă”

18:40

Zi cu ghonion pentru Monica Odagiu! Actrița a accidentat mortal un tânăr, în vârstă de 35 de ani. Totul s-a întâmplat în cursul zilei de astăzi, 9 aprilie, în zona Ateneului Român. Alături de Monica […] The post Conrad Mericoffer, iubitul surorii Monicăi Odagiu, a oferit primele declarații, după ce a actrița a accidentat mortal un bărbat appeared first on Cancan.