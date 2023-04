Ce riscă Monica Odagiu după accidentul mortal din București. Avocat: „Se poate schimba încadradrea”

23:00

Liviu Dragnea își expune pe platforma YouTube pasiunea pe care o are față de arta gastronomică. Fostul lider PSD a postat, deja, patru rețete pe internet. Recent, Jamila a fost „atenționată" că fostul politician ar […] Ce reacție a avut Jamila, după ce Liviu Dragnea și-a făcut emisiune de gătit: „Nu am o problemă cu concurența, este loc pentru toată lumea!"