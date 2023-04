O legendă a cinematografiei a murit noaptea trecută. Românii îl știu mai mult dintr-un serial de comedie

10:50

Cleopatra Stratan se află încă de la o vârstă fragedă în lumina reflectoarelor. Cu toții o știm de pe vremea când avea doar trei ani și îl căuta pe Ghiță. Acum, artista s-a maturizat, a […] The post Cleopatra Stratan, transformare uluitoare! Au pus-o imediat la zid când au văzut cum arată: „Strică tot” appeared first on Cancan.