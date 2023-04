Drama lui Cătălin Botezatu! Designerul vestimentar, dezvăluiri dureroase din copilărie: “Nu mai suportam ca …”

12:30

Loredana Groza (52 de ani) și Iulia Vântur (42 de ani) s-au întâlnit tocmai la Londra, unde s-au relaxat timp de câteva zile. Cântăreața a avut nevoie de o escapadă în străinătate, așa că și-a […] The post Loredana Groza, întâlnire de gradul zero cu o vedetă din România. Au apărut primele imagini și prima reacție appeared first on Cancan.